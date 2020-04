<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>2.850 lits de confinement sanitaire réservés en cas de nécessité</span>

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a consacré, dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du coronavirus, un total de 2.854 lits pour le confinement sanitaire en cas de nécessité pour des cas infectés ou suspects, a-t-on appris lundi des services de la wilaya. Ces lits sont répartis entre différents organismes des secteurs public et privé, où toutes les nécessités sont fournies, comme le personnel médical et paramédical. La même source a révélé que la direction de la santé et de la population a réservé 98 lits dans ce cadre répartis entre le CHU «Abdelkader Hassani», l’établissement hospitalier pour les maladies mentales et quatre établissements hospitaliers publics à Sidi Bel-Abbès, Telagh, Sfisef et Ben Badis, en plus de 7 établissements publics de santé de proximité .

En outre, 460 lits ont été fournis par la direction du tourisme répartis entre les différents établissements hôteliers au chef-lieu de wilaya, en plus de 100 lits fournis par la direction des services agricoles au niveau de l’Institut régional d’agriculture et 480 lits par la direction de l’action sociale au niveau des différents centres médicaux pédagogiques qui lui sont affiliés dont l’hospice des personnes âgées d’El Attouche et l’école pour enfants sourds de Ras El Ma. Dans le même contexte, 1 200 lits ont été fournis par la direction de l’éducation répartis dans différents lycées, ainsi que 300 lits attribués par la direction de l’enseignement et de la formation professionnels à travers différents CFPA et 216 lits alloués par la direction de la jeunesse et des sports au niveau des maisons et auberges de jeunes et de l’école régionale de préparation des élites sportives. Dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du coronavirus, la direction de la santé et de la population a mobilisé 551 médecins, 1.337 infirmiers, 46 ambulances et celle de la protection civile 7 médecins et 31 ambulances.