<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la criminalité </span>:<br><span style='color:red;'>2 armes et une centaine de kg de kif traité saisies à Adrar</span>

Deux fusils semi-automatiques, des munitions et une centaine de kg de kif traité ont été saisis mercredi à Adrar par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services des Douanes, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services des Douanes, a saisi, le 30 janvier 2019 à Adrar (3ème Région militaire), deux (02) fusils semi-automatiques de type Simonov, 272 balles de différents calibres, ainsi que 100,8 kilogrammes de kif traité», précise la même source. Dans le même contexte, des détachements combinés de l’ANP «ont appréhendé, à Ain Defla et Tipaza (1ere RM), deux (02) narcotrafiquants en possession de 54 kilogrammes de kif traité», tandis que «3.152 unités de différentes boissons ont été saisies à Bechar (3ème RM) et El-Oued (4ème RM)».

D’autre part, des détachements de l’ANP «ont saisi, lors d’opérations distinctes menées à In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), 4 camions, un véhicule tout-terrain, 40 tonnes de denrées alimentaires, 4.480 litres d’huile de table et 31.200 litres de carburant», alors que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont découvert, à Skikda (5ème RM), un atelier de confection d’armes artisanales et saisi 3 fusils de chasse, une paire de jumelle, 370 cartouches, 150 capsules, 2,9 kilogrammes de plomb et des outils de remplissage de cartouches», ajoute le communiqué.