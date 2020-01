<span style='text-decoration: underline;'>Annaba</span>:<br><span style='color:red;'>2 morts et 3 blessés dans un accident de la route à El Hadjar</span>

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées suite à une collision entre un camion-citerne et une voiture touristique survenue dans la commune d’El Hadjar (wilaya d’Annaba ), a-t-on appris dimanche auprès des services de la Protection civile. Cet accident qui s’est produit sur la RN 21 a couté la vie à deux personnes âgées de 25 et 55 ans et occasionné des blessures à trois autres âgées entre 16 et 48 ans, selon la même source qui précisé que toutes les victimes ont été transportées à l’hôpital d’El Hadjar. Les services de la protection civile ont par ailleurs souligné que cet accident a également provoqué la sortie de route d’un camion semi-remorque. Une enquête a été diligentée par les services compétents pour établir les circonstances exactes de ce drame.