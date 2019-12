<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>2 morts et 9 blessés dans un accident de la route à Zahana </span>

Le chargé d’information à la direction de la protection civile de la wilaya de Mascara a indiqué que l’accident s’est produit suite à une collision entre un véhicule touristique et un bus de transport de voyageurs tuant deux personnes âgées de 34 et 28 ans qui étaient à bord du véhicule et faisant 9 blessés parmi les passagers du bus à des degrés différents de gravité. Les éléments de la protection civile ont prodigué les premiers soins aux blessés sur place avant de les transférer à la polyclinique de la ville de Zahana. Les corps des deux morts ont été déposés à la morgue de l’hôpital de Sig. A noter que c’est le quatrième accident en trois jours dans la wilaya de Mascara. Les quatre accidents ont fait 7 morts et 13 blessés graves.