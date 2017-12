<span style='text-decoration: underline;'>affaire des 82 kg de cocaïne </span>:<br><span style='color:red;'>20 ans de prison ferme requise contre le gardien du phare des Iles Habibas</span>

Hier, a comparu devant le pôle judiciaire, le mis en cause B.M, gardien du phare des Iles Habibas et cité dans l’affaire des 82 kg de cocaïne, saisis au large de ces iles.

C’est suite à des appels téléphoniques relevés sur sontéléphone et celui de deux pécheurs mis en cause également, qu’il a été cité dans cette affaire où il devra répondre des griefs de détention, commercialisation et distribution, transport de stupéfiants, association de crime organisé. Les faits de cette affaire remontent à la fin du mois de janvier 2015 où une grande quantité de cocaïne, évaluée à 81,095 kg, a été trouvée en pleine mer à proximité des iles Habibas par des marins qui alerteront de suite les Garde-côtes. Ces derniers, leur intimeront l’ordre, de ne toucher à rien, jusqu’à l’arrivée de leurs équipes. Une fois sur place, ces derniers récupéreront cette drogue dure, selon les pécheurs, ils avaient trouvé trois sacs. Mais voilà qu’au bout de quelques jours, plusieurs quantités ont été saisies aux alentours d’Oran, et même au centre du pays sur la route de Blida. Les saisies de ces quantités de drogue dure et l’analyse de ce produit fera *éclater au grand jour, les dessous de *cette affaire qui a éclaboussé pas mal de monde. Il s’agit en effet, du même produit saisi en mer. Seule l’analyse du laboratoire scientifique, des éléments sécuritaires, confirmera la chose. Commencèrent alors une longue série d’arrestation des jeunes résidant à Oran et aux alentours, dont El Amria et autres. Des signes de grande richesse seront relevés chez ces derniers, alors qu’auparavant, c’était des personnes vivant normalement. De même au niveau de la Corniche oranaise où des personnes ont été arrêtées. Toujours selon cette même enquête et les déclarations des personnes arrêtées, dont les pécheurs et le gardien du phare des *iles Habibas, il a été repêché quatre sacs. Mais ce n’est que trois qui ont été remis aux autorités. Hier, à la barre du pôle judiciaire, le prévenu B.M, niera les accusations retenues contre lui, expliquant qu’au moment des faits, il se trouvait en exercice à Kristel et qu’il n’a été installé au niveau du phare des iles Habibas, qu’en mars 2015, 3 mois après l’éclatement de cette affaire. Quant aux appels qu’il avait reçus de ces pécheurs, ce prévenu dira, que ces derniers l’appelaient pour voir s’il ne manquait de rien, alors qu’ils allaient sortir en mer. Des déclarations reprises par ces pécheurs, déjà jugés et condamnés et cités à la barre pour témoigner. Ainsi, ils ont déchargé d’un bloc B.M.

Pour sa part, le procureur a requis 20 ans de prison contre lui, alors que sa défense plaidera la non culpabilité, insistant sur la date de son installation au niveau de ce phare, et le témoignage des autres prévenus. L’affaire a été mise en délibération pour le 24 de ce mois.

