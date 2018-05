<span style='text-decoration: underline;'>25 kg de kif saisis à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>20 ans de réclusion contre les 3 mis en cause</span>

Trois mis en cause accusés dans une affaire de trafic de stupéfiants, ont été condamnés à vingt ans de réclusion, après que le parquet ait requis contre eux douze années, en insistant sur la complicité relevée, grâce à la triangulation des appels passés entre eux et leurs fournisseurs marocains.

Cette affaire éclatera, suite à l’infiltration de ce réseau, après que des informations soient parvenues aux éléments sécuritaires.

C’est ainsi que le 31.11.2015, une voiture de marque Partner, est arrivée à Belgaid. Cette dernière était conduite par le dénommé B.S. La fouille du véhicule se soldera par la saisie de 25 kg de kif. Face à ce flagrant délit, B.A n’aura d’autre alternative, que de reconnaître les faits, expliquant qu’il avait besoin d’argent. C’est pour cette raison, qu’il a accepté cette transaction prohibée. D’un autre côté, il donnera le nom de son fournisseur, un certain Ahmed le Marocain qui réside à Oujda, de même que le nom de son éventuel client.

Pour la personne devant recevoir ces stupéfiants à Oran, il s’agit du dénommé L.Dj. Un autre mis en cause sera cité par le premier prévenu M.Dj, originaire d’Oued Oussara et qui avait rendez-vous avec B.S. Cité à la barre du tribunal criminel, le premier accusé, même s’il se contredira sur certains points, et reviendra sur les déclarations faites lors de son arrestation, il reconnaîtra avoir transporté ce kif, mais niera connaître les complices qu’il avait cités. Mais la triangulation des appels téléphoniques entre ces trois mis en cause le confondront. En effet, plusieurs appels ont été émis de son téléphone au fameux Ahmed le Marocain et transmis également au second et troisième mis en cause.

Entendu à leur tour, L.Dj affirmera connaître ce mis en cause. «Nous avons travaillé ensemble dans la vente de vêtements traditionnels de femmes, tel djellabas et autres». Confronté en pleine audience, si B.S niera le connaître L.Dj lui, fera face en affirmant, qu’ils se connaissent.

Lequel ment ? Quant au troisième accusé, il ne pourra expliquer sa venue à Oran, ni qu’il a rencontré un certain Z.K, l’indicateur qui a fait tomber ce réseau.

*La défense des mis en causes plaidera les circonstances atténuantes et la non culpabilité.

F.Abdelkrim