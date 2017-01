<span style='text-decoration: underline;'>Ils tentent de tuer un taxieur clandestin</span>:<br><span style='color:red;'>20 ans de réclusion retenue contre les accusés</span>

Accusés dans une affaire de tentative d’homicide les deux accusés B.B. et K.M. ont été condamnés par le tribunal criminel, d’Oran, à la peine de 20 ans de réclusion.

Les faits remontent à l’année 2010. Suite un appel reçu par la gendarmerie sur l’admission d’un homme victime d’une agression à l’arme blanche. Blessé au cou, il est rapidement pris en charge. Il subira une intervention chirurgicale, et restera en soins intensifs pendant plusieurs jours. Une enquête est ouverte et les investigations permettront aux gendarmes de remonter jusqu’aux auteurs des faits. Interpellés, deux mis en cause nieront les faits. Mais voila la victime, un chauffeur de taxi clandestin, laissé pour mort a survécu à l’agression. Et c’est lui qui les confrontera. Il relatera dans les détails comment il a été appelé par les deux premiers, où l’un d’eux lui a demandé de l’aider à transporter sa mère malade à l’hôpital. Il acceptera mais en cours de route les deux mis en cause lui demanderont de changer d’itinéraire. Et c’est sous la menace d’une arme blanche qu’il s’exécute.

Une fois dans un endroit isolé il recevra plusieurs coups de couteau et sera jeté hors de la voiture. Croyant qu’il était mort ces agresseurs ne se soucieront plus de lui. Gravement blessé la victime se relèvera et se traînera jusqu’à une route principale. Là un citoyen le verra et lui portera secours en l’évacuant vers l’hôpital. Appelé à la barre du tribunal criminel, les mis en cause se confondront dans des contradictions qui finiront pas les enfoncer. Lors de son réquisitoire le représentant du ministère public a requis la peine capitale.

F. Abdelkrim