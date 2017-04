<span style='text-decoration: underline;'>Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme</span>:<br><span style='color:red;'>20% des nourrissons souffrent d’une carence avérée en fer</span>

Les résultats d’une récente enquête, pilote, sur la carence martiale ou carence en fer chez les nourrissons âgés entre 18 et 24 ans, inquiètent les spécialistes qui ont recommandé, lors d’un séminaire organisé hier à l’hôtel Phoenix, une nutrition équilibrée et une meilleure hygiène de vie pour lutter contre la carence en fer chez les bébés.

Cette enquête menée dans trois établissements de proximité de santé publique (Es Sénia, Es Seddikia et Akid Lotfi) a été pilotée par une équipe pluridisciplinaire composée de pédiatres, de nutritionnistes et d’obstétriciens. L’enquête a concerné un échantillon de 130 nourrissons (60 garçons et 70 filles) et ce après consentement des parents sur un total de 200 nourrissons recrutés pour les besoins de l’enquête, et ce du 15 février au 25 avril 2015 et du 18 janvier au 25 mai 2016. L’enquête alimentaire a dévoilé que 84% des nourrissons souffrent de carence en fer. Une autre enquête biologique basée sur des prélèvements sanguins a révélé que 20% des nourrissons présentent une carence avérée en fer. Les spécialistes insistent désormais sur l’importance d’une bonne alimentation chez la mère et l’enfant pour éviter d’éventuelles séquelles pouvant survenir à l’avenir. La carence en fer est certainement la carence plus répandue dans le monde. Chez l’enfant, elle est responsable de multiples pathologies qui peuvent gêner la croissance, provoquer un retard des acquisitions mentales aux conséquences parfois définitives, enfin menacer la vie. Le fer est indispensable à l’équilibre de l’organisme. Il permet notamment le fonctionnement du transport d’oxygène dans le sang grâce à son action dans la formation de l’hémoglobine. La carence martiale peut donc entrainer une anémie, et est souvent due à un mauvais apport alimentaire ou à des pertes sanguines excessives. Le traitement est un apport de fer médicamenteux dans les cas les plus sérieux.

H. Maalem