<span style='text-decoration: underline;'>L’immigration clandestine prend des proportions alarmantes </span>:<br><span style='color:red;'>20 harragas interceptés au large de Kristel</span>

Les gardes côtes ont réussi hier le sauvetage d’une vingtaine de harragas au large de Kristel après le renversement de leur embarcation. Le sort d’un enfant âgé de 10 ans qui se trouvait parmi les harragas n’est pas encore connu même si plusieurs sources ont révélé que ce dernier se serait noyé et que son corps aurait été repêché. Notons que parmi les harragas sauvés, figurent 5 enfants et 4 femmes.

Les harragas ont été sortis de l’eau avant d’être remis aux services de sécurité. Notons que El harga a pris des proportions alarmantes à Oran ces derniers jours ; avant-hier, 80 candidats à l’immigration clandestine ont été interceptés après leur départ de plusieurs plages dont Arzew, Ain El Turck et Kristel. En effet, de plus en plus de jeunes risquent leurs vies pour atteindre l’autre rive, malgré les tragédies survenues. Des jeunes sont déterminés à faire le voyage même s’ils savent que leurs chances de survie restent minimes surtout en cas de panne du moteur ou des conditions météorologiques défavorables. La crise politique qui frappe le pays a également contribué à cette situation. Les jeunes perdent espoir dans notre pays en voyant leurs revendications sociales négligées notamment en matière de logement, travail… etc.

La seule chose qui pousse ces jeunes à risquer leur vie est d’avoir un meilleur avenir. Bâtir un avenir meilleur pour eux ici en Algérie est la seule solution pour minimiser ce fléau. Ni les sociologues ni les décideurs ni la société civile ni la répression ne peut arrêter cette volonté de ces jeunes à rejoindre l’autre rive. Ces derniers jours, plusieurs jeunes ont tenté de rejoindre l’autre rive à partir d’Arzew. Ils sont natifs de cette localité pétrolière. Qui pousse ces jeunes à risquer leur vie alors qu’ils vivent dans l’une des communes les plus riches d’Algérie ? Le problème est profond et personne ne pourra y faire face surtout que parmi les harragas, figurent des enfants et des femmes. Sur les réseaux sociaux El harga est devenu un véritable sujet d’actualité, chaque jour des vidéos de harragas au large de la méditerranée sont diffusées. Les harragas lancent un appel pour que d’autres jeunes fassent de même au moment où des mères et pères pleurent leur progéniture engloutie par les profondeurs de la méditerranée.

Fethi mohamed