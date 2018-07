<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>20 harragas secourus</span>

De nouveau, une vingtaine de «harragas» ont été sauvés d’une mort certaine par les Gardes-côtes au large de Mostaganem, mercredi dernier dans l’après-midi. Ces «harragas» dont six mineurs, avaient pris le départ à bord d’une embarcation pneumatique, en direction des côtes espagnoles. Une fois atteints à dix-sept milles marins au nord de Mostaganem, le moteur de l’embarcation est tombé en panne et cette dernière commençait à chavirer. A rappeler, que plusieurs «harragas» sont morts noyés et d’autres disparus. Certains sont arrêtés et détenus en Espagne dans de pénibles conditions. Leurs familles vivent dans la tristesse.

Charef.N