<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la criminalité </span>:<br><span style='color:red;'>20 individus arrêtés dans le sud du pays</span>

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) en coordination avec les éléments des Douanes ont arrêté vendredi lors d’opérations distinctes à Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, vingt (20) individus dans le cadre de la lutte contre la contrebande, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire en coordination avec les éléments des Douanes ont arrêté, le 06 Décembre 2019, lors d’opérations distinctes menées à Djanet/4 RM,Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, (20) individus et ont saisi (02) véhicules tout-terrain, (01) camion, (05)groupes électrogènes, (02) marteaux piqueurs, ((07) sacs de mélange de pierres et d’or brut, ainsi que (03) chargeurs de munitions vides, (02) téléphones portables et une somme d’argent estimée à 59000 Dinars algériens», précise la même source.

Dans le même contexte, les éléments de la Gendarmerie Nationale de Batna et Tebessa/5 RM, ont arrêté deux (02) personnes en possession de (02) fusils carabine, un (01) fusil à pompe et une paire de jumelles, ajoute-t-on. Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes ont appréhendé à El Kala/5eRM un (01) plongeur sans autorisation et ont saisi des équipements de plongée alors que (14) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen/ 2 RM, Tindouf/3 RM, Djanet/4 RM, Tébessa et Souk Ahras/5 RM.