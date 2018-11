<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>20 logements LPL pour Oued Taourira et 10 pour Oualaâ</span>

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, Abdelhafid Ahmed Sassi, a entamé dans la journée de mercredi passé, sa visite de travail au niveau des villages et communes relevant de la daïra de Merine au sud de la wilaya.

En compagnie des élus et responsables locaux, Ahmed Sassi concentra sa visite sur le secteur de l’habitat, de la santé, des jeunes et celui des travaux publics. Des rencontres avec les habitants et les sociétés civiles ont été à l’ordre du jour pour le wali de Sidi Bel-Abbès, et cela, afin de s’acquérir de plus près, les préoccupations des populations isolées. Une nouveauté pour ces localités du sud, des projets de logements type LPL (Logements Publics Locatifs), furent inspectés pour l’occasion.

On cite notamment, les vingt logements dont bénéficie la localité d’Oued Taourira et une dizaine d’unités pour le village de Oualaâ. Deux projets qui accusent un retard puisque celui des 20 logements d’Oued Taourira a été lancé en 2015 et connaît un taux de réalisation de seulement 15%.

Quant à celui des dix logements de Oualaâ, les travaux ont commencé en 2014 et atteignent les 85% de taux de réalisation.

M.Bekkar