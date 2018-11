<span style='text-decoration: underline;'>Suite au naufrage de leur bateau</span>:<br><span style='color:red;'>20 pêcheurs sauvés au large d’Ain Témouchent</span>

Les unités des garde-côtes du groupement territorial de Beni Saf (Ain Témouchent) ont réussi à sauver 20 pêcheurs suite au naufrage de leur bateau, a-t-on appris de ces unités. L’opération a été menée dés les premières heures de dimanche lorsque le naufrage d’un bateau de pêche a été signalé au large au nord-ouest de la plage de Sassel (commune de Ouled Boudjemaa), à son bord 20 marins pêcheurs qui ont été tous secourus et évacués en bonne santé vers le port de Bouzadjar, a-t-on indiqué. La cause du naufrage serait la surcharge qui dépasse, a-t-on souligné, signalant que les services sécuritaires ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.