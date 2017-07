<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>20 troupes au festival national du théâtre amateur</span>

La cinquième édition du festival national du théâtre amateur se déroulera du treize aux dix neuf du mois courant avec une vingtaine de troupes théâtrales dont trois viendront de France, de Tunisie et d’Espagne.

Ce qu’avait avancé le commissaire dudit festival Nouari Mohamed au cours d’une conférence hier. 10 des troupes seulement seront compétitives pour les premières places. Les autres troupes participeront en OFF (Hors compétitions).

A notre question, le commissaire dudit festival, aucune somme d’argent n’est encore entrée dans le compte du festival. Le ministre de la Culture avec le commissaire s’est entretenu il y a une semaine, a promis de dégager une importante enveloppe financière. L’APC a promis d’accorder cinq cents millions de centimes et la wilaya a promis le même montant. Le commissaire du festival, que quatre millions promis par l’APC de Mostaganem en 2016 ont été bloqués.

Aussi, à notre question, ledit commissaire dira que neuf cents millions de centimes constituent les dettes depuis la quarante huitième édition du festival (2015) à ce jour, c’est-à-dire non encore réglé. A rappeler, qu’en 2015, Nouari n’était pas commissaire. Des ateliers de formations pour les participants sont programmés. Des conférences sur l’apport du festival depuis sa création seront animées par des spécialistes. Une journée de solidarité avec la Palestine sera organisée. Un dramaturge palestinien sera honoré. La faculté de lettres sera partie prenante durant toute l’année. Un colloque sera animé par des Tunisiens et des Français. Le jury sera composé d’Algériens et de Marocains spécialistes. En l’absence encore des subventions financières, aucun prix n’est encore envisagé. Selon certains, et il est vrai, la qualité de Mostaganem capitale du théâtre n’est pas assez marquée par des événements dignes de ce nom. Aussi, les querelles entre certains hommes de théâtre mostaganemois et les responsables du festival ont apparemment cessé à la suite à l’intervention du wali. Et chacun a trouvé sa réelle place.

Charef.N