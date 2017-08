<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>2000 policiers pour sécuriser les fêtes de l’Aïd</span>

Selon un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, un dispositif sécuritaire spécial, va être mis en place durant les prochaines journées des fêtes de l’Aïd El Adha. Un effectif de plus de 2000 policiers seront chargés, d’assurer la protection des biens et des personnes durant cette période. Les éléments de la sûreté auront pour mission, de faire respecter la circulation, que ce soit à pied ou bien en autres moyens de transport, (voitures, camions, motos, etc.), des barrages fixes et mobiles seront mis en place durant toutes ces journées de fête, que ce soit durant la journée ou bien en nocturne. Selon la cellule de communication, «ce dispositif restera en place, même durant la période de la rentrée scolaire qui sera aura lieu le 6 septembre prochain». Un numéro vert (1548), a été instauré, pour venir en aide à la population, en matière d’orientation, d’information et surtout de prévention contre la criminalité.

A.Yasmine