<span style='text-decoration: underline;'>Cristiano Ronaldo</span>:<br><span style='color:red;'>«2017 a été une année incroyable»</span>

Au terme d’une année où il aura conquis une 4e Ligue des champions et un 5e Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo a fait part de sa fierté.

Cristiano Ronaldo n’est pas vraiment du genre à bouder son plaisir. Alors, lorsque le quotidien madrilène AS demande au Portugais ce qu’il a pensé de son année 2017, la réponse de CR7 ne fait pas dans la nuance : “2017 a été une année incroyable à plusieurs niveaux.

C’est une sensation formidable de pouvoir regarder en arrière et de voir ce que j’ai accompli après avoir commencé à taper dans le ballon dans les rues de Madère. J’ai été béni par le talent qu’on m’a donné, mais j’ai travaillé dur pour en tirer le meilleur. Mais je n’aurais jamais réalisé de telles choses sans la collaboration de nombreuses personnes qui m’ont aidé professionnellement.”

Le Portugais n’a heureusement pas oublié que le football était un sport collectif, tout comme il garde en mémoire le long chemin qui fut le sien avant d’atteindre la consécration.

Cristiano Ronaldo a ainsi tenu à remercier tous ceux qui l’ont aidé à devenir l’un des plus grands footballeurs de tous les temps.

“Je veux dédier ce moment à ma famille qui a toujours été là dans les bonnes et les moins bonnes périodes, à mes amis, sans oublier ceux qui ont cru en moi quand j’étais un gamin plein de rêves, mes entraîneurs et mes collègues dans toutes les équipes dans lesquelles j’ai pu jouer et en sélection.” Ne nous y trompons pas cependant, malgré la tonalité très solennelle de cette interview, la carrière de CR7 est encore loin d’être terminée !