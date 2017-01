A l’orée de la nouvelle année 2017, les promesses économiques sont précieuses en ces temps difficiles pour l’Algérie. Dans cet ordre d’idée, on retiendra les déclarations fortes «intéressantes» d’officiels américains. Lesquelles déclarations pourraient supposer une entrée remarquée des Etats-Unis dans l’économie nationale. L’enthousiasme, certes diplomatique, mis en avant, indépendamment de la coloration politique de la Maison Blanche, est quelque part consolidé par l’activisme de la Chambre de commerce algéro-américaine qui multiplie les initiatives, pour trouver les opportunités d’investissements, susceptibles de diversifier les échanges économiques entre l’Algérie et les Etats-Unis. La pharmacie, l’agriculture et la mécanique, ont déjà trouvé des applications concrètes sur le terrain. Il reste aux Américains de jauger la pertinence des projets déjà en cours et la suite ne saurait tarder.

C’est ainsi, que le discours économiquement offensif américain, adossé à un satisfecit au plan politique, placerait l’Algérie dans une trajectoire positive, même s’il est difficile de comparer l’intérêt naissant des Américains, à celui formulé en direction des grands pays émergeants, comme le Brésil ou la Corée du sud. Il y a lieu de retenir, cependant, une certaine constance dans le discours, à même d’ouvrir les yeux des investisseurs US, sur les grandes opportunités qu’offre l’Algérie, en matière de partenariat profitable pour leur business.

En fait, les relations économiques de l’Algérie avec le reste du monde, notamment l’Occident, sont à un tournant historique. La question qui reste posée, est de savoir, si dans ce mot «historique», la France, principal partenaire, conservera-t-elle sa place de choix. Au plan de l’investissement, rien n’est moins sûr. Et pour cause, hormis les fameux onze projets drivés côté français, par Jean-Pierre Raffarin, dont l’usine Renault, l’on ne voit pas l’accélération attendue et promise par le président Hollande. La crise vécue par la France, ne saurait expliquer cet état de fait. L’année 2017 annonce-t-elle un «retournement historique», des rapports de l’Algérie avec certains de ces partenaires traditionnels ? Le temps nous le dira.

Par Smaïl Daoudi