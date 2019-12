<span style='text-decoration: underline;'>Rétrospective</span>:<br><span style='color:red;'>2019: L’année du hirak</span>

Chronologie des événements

05 Janvier : L’année commence dans une lourde atmosphère de contestations sociales dans différents secteurs d’activité, notamment dans l’enseignement. Aux grèves, s’ajoutent les colères des exclus du relogement et des familles en attente de recasement.

21 janvier : Grève du secteur de l’éducation. En dépit des rencontres qui ont eu lieu, entre les syndicats du secteur de l’éducation et des responsables du ministère, l’intersyndicale de l’éducation annonce le maintien de son mouvement de grève prévu le 21 janvier. .

15 Février: Le corps électoral est convoqué aux élections présidentielles du 18 avril: par Bouteflika dans les délais impartis par la loi électorale. Il ne tardera pas à annoncer sa candidature à un cinquième mandat. Dans un message à la Nation Bouteflika fera acte de sa candidature à la présidentielle. L’ex-premier ministre Abdelmalek Sellal est désigné officiellement directeur de campagne avant d’être remplacé par l’ex-ministre des travaux publics Abdelghani Zaalane. Dans un communiqué,

22 février, Des dizaines de milliers de citoyens défilent dans la plupart des grandes villes du pays pour s’opposer à un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, exiger le départ de tous les symboles du régime et dénoncer la corruption qui s’est propagée au point de menacer la sécurité même du pays.

26 Mars : Gaïd Salah appelle à l’application de l’article 102. Le vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’ANP le général de corps d’armée Ahmed Gaid Salah a appelé à l’application de l’article 102 pour résoudre, constitutionnellement, la crise actuelle, née de la volonté du président de poursuivre son 4ème mandat, rejeté par les Algériens.

2 Avril: Bouteflika démissionne. Le président Bouteflika, a notifié officiellement au président du Conseil constitutionnel, sa décision de mettre fin à son mandat en qualité de président de la République. Selon ce que prévoit la Constitution, c’est le président du sénat, Abdelkader Bensalah, qui assumera la présidence de la République. Après plusieurs vendredis consécutifs de manifestations au cours desquelles les citoyens expriment leur ferme opposition à un 5ème mandat ou à un prolongement du 4ème mandat devant expirer le 28 avril. Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), avait alors assuré que l’armée accompagnera le peuple durant la période destinée à la préparation de l’élection présidentielle, estimant que cette option est la moins coûteuse et la moins risquée pour le pays.

4 Avril – Des Enquêtes sur des faits de corruption et transfert de capitaux sont annoncées. Tout en confirmant l’interdiction «conservatoire» de sortie du territoire national de certaines personnes, la justice a décidé de «mener des enquêtes préliminaires pour des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l’étranger». Le procureur de la République près du Tribunal de Cheraga a publié lui une liste de plusieurs noms de personnes interdites de sortie du pays. Il s’agit des Tahkout Nacer, Mahieddine, Bilal et Rachid, des Haddad Amr et Ali, des Kouninef Abdelkader-Krim, Redha et Nouah-Tarek, et de Ould Boucif Mohamed, Boudina Brahim et Baïri Mohamed

18 Avril – L’élection présidentielle n’aura pas lieu et la situation politique et sociale qui prévaut ne permettra pas la tenue de cette consultation ni celle qui sera ensuite programmée pour le 4 juillet, en raison de l’absence de candidats, aucun dossier n’ayant été validé par le Conseil constitutionnel.

3 Juillet – Le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, annonce le lancement d’un dialogue devant «nécessairement», affirme-t-il, se concentrer sur «l’unique objectif stratégique» que constitue l’organisation d’une élection présidentielle. Il exprime sa «conviction profonde» que seul un président de la République élu aura toute la légitimité nécessaire et toutes les prérogatives requises pour entreprendre les réformes profondes dont le pays a «crucialement» besoin. Un véritable «tsunami anticorruption» se poursuit contre ce qui est appelé par le Chef d’état major de l’armée la « issaba », la bande, comprenant notamment les anciens hauts responsables civils et militaires, dont Toufik Mediène et Saïd Bouteflika, frère et ancien conseiller d’Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs d’entre eux ont été placés en détention.

25 juillet – Une instance nationale pour la médiation et le dialogue, dont la coordination des travaux est confiée à M. Karim Younes, ancien président de l’Assemblée populaire nationale (APN), est mise en place avec pour principale mission de contribuer à réunir les conditions nécessaires à l’organisation d’un prochain scrutin présidentiel.

15 Septembre – A l’issue de ce dialogue, le chef de l’Etat par intérim procède à la convocation du corps électoral pour l’élection du président de la République, dont la date est fixée au 12 décembre. Cette convocation est intervenue après l’adoption par les deux chambres du Parlement de deux projets de loi devant encadrer le processus électoral. Le premier est un projet de loi organique relatif à la création d’une Autorité indépendante permanente, prévoyant le transfert de «toutes les prérogatives» des autorités administratives en matière électorale à cette nouvelle Autorité. Le deuxième projet porte sur l’amendement partiel de la loi organique relative au régime électoral.

16 septembre – La loi établissant l’Autorité nationale indépendante est promulguée dans le Journal officiel, après examen par le Conseil constitutionnel. Mohamed Charfi a été désigné pour la présider.

Cinq candidats prennent part à l’élection présidentielle. Il s’agit de l’ancien chef de gouvernement et président du parti Talaie el Hourriyet, Ali Benflis, l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, qui s’est présenté en qualité de candidat indépendant, l’ancien ministre de la Culture et actuel secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, l’ancien ministre de Tourisme et président du Mouvement el-Bina, Abdelkader Bengrina, et le président du parti Front Al-Moustakbel, Abdelaziz Belaid.

4 Décembre – Une première dans les annales de la justice algérienne; le procès sur le dossier dit des «malversations dans l’industrie automobile» s’ouvre au tribunal de Sidi Mhamed à Alger. A la barre des accusés, les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, mais aussi quatre anciens ministres, dont trois ayant été à la tête du département de l’Industrie, Mehdjoub Bedda, Youcef Yousfi et Abdessalem Bouchouareb qui est en fuite, en plus de l’ancien ministre des Transports, Abdelghani Zaâlane, l’ancienne wali de Tipaza, Mounia Zerhouni ainsi que quatre célèbres hommes d’affaires : Ali Haddad, ancien président du FCE, Hassane Larbaoui, patron de KIA Motors Algérie, Ahmed Mazouz, patron du groupe Mazouz et Mohamed Bairi, PDG du groupe Ival.

12 Décembre – M. Abdelmadjid Tebboune, qui a exprimé, alors qu’il était Premier ministre, sa détermination à lutter contre la corruption, est élu président de la République par 58,13% des suffrages exprimés. Dans sa première prise de parole post-élection, M. Tebboune affirme «tendre la main» au Hirak, rappelant l’avoir à maintes reprises qualifié de mouvement «béni» pour le changement et le progrès social de l’Algérie. Le nouveau chef de l’Etat appelle à un «dialogue sérieux au service de l’Algérie et seulement l’Algérie» pour construire la «Nouvelle République», tout en s’engageant à opérer une «profonde réforme» de la Constitution devant être validée par un référendum populaire.

19 Décembre – Prestation de serment et premier discours à la Nation de M. Abdelmadjid Tebboune, le nouveau Président de la République qui rappellera son programme et ses engagements. Dans son programme électoral, intitulé «54 engagements pour une Nouvelle République», M. Tebboune prévoit, concernant la Constitution, d’initier une révision, dont les principaux contours porteront sur la limitation du renouvellement du mandat présidentiel à une seule fois, la réduction des prérogatives du Président pour prévenir les dérives autocratiques, la séparation et l’équilibre des pouvoirs et la consécration de la protection des droits de l’Homme, des libertés individuels, collectives, de la presse et de manifestation.

23 Décembre – Le général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, est décédé suite d’une crise cardiaque après avoir accompagné et sécurisé le Hirak pendant 10 longs mois. Le président Tebboune nomme le général major Chengriha Chef d’état-major de l’ANP par intérim.

28 Décembre– Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nomme Abdelaziz Djerad, Premier ministre et le charge de former le gouvernement.