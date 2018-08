<span style='text-decoration: underline;'>Avant-projet de Loi de finances </span>:<br><span style='color:red;'>2019 Les transferts sociaux seront reconduits</span>

Outre les considérations sociales et budgétaires, l’Etat a l’intention de dépenser 1.486,3 milliards de dinars en investissements publics orientés aux trois quarts vers l’habitat, l’agriculture et l’hydraulique, ainsi que les infrastructures économiques et administratives.

Indice essentiel qui marque la rentrée sociale, l’avant-projet de loi des Finances de 2019, étudié en conseil de gouvernement en début de semaine a fuité, hier, confirmant la «porosité» médiatique d’un gouvernement qui semble dans l’incapacité de garder secret sa littérature, l’amenant à des situations plutôt difficiles, à l’image de ce qui s’est produit lors de la divulgation de la LFC 2018. Le canal de diffusion du document est le même, puisque c’est toujours TSA qui en a, encore une fois, l’exclusivité. Le site d’information qui dit disposer de l’avant-projet de texte qui devra passer par le Conseil des ministres avant d’atterrir sur le bureau de l’APN, annonce une structure budgétaire sensiblement comparable à celle de l’année en cours, avec des dépenses de fonctionnement en légère hausse et un petit tassement du budget d’équipement. Ainsi, l’effort financier de l’Etat pour son fonctionnement, devrait se situer autour de 5.000 milliards de dinars. Quant aux équipements, il leur a été réservé un peu plus de 2.500 milliards de dinars, en baisse comparativement au montant consacré à ce poste budgétaire par la loi des Finances 2018. Quant au principal point de discorde entre le gouvernement et le FMI et qui n’est autre que l’enveloppe réservée aux transferts sociaux, celle-ci, a été revalorisée. Le texte du gouvernement propose une dotation de 1772,5 milliards de dinars, en hausse de 12,5 milliards par rapport aux prévisions de la Loi de finances 2018. Il faut relever que dans ces transferts, il y a le soutien à l’Education et à l’Habitat avec respectivement 112,7 milliards de dinars et 353,3 milliards de dinars. Les dépenses de santé s’élèveront à 336,9 milliards de dinars, en hausse de 2% par rapport aux crédits révisés de 2018.

Pour le reste, le gouvernement a construit un budget destiné à tendre vers l’équilibre à l’horizon 2021. Les prévisions d’importation des marchandises ont été fixées à 44 milliards de dollars, prévoyant une légère progression. Sur ce chapitre, l’exécutif mise sur une baisse de ce type d’importation à 42.9 et à 41.8 milliards de dinars. Ce volume d’achat devrait, espère le gouvernement, desserrer la pression sur la balance commerciale appelée à tendance baissière de son déficit sur la période 2019-2021. Ces déficits se situeraient à 10.4 milliards de dollars l’année prochaine pour baisser à 8.2 milliards puis à 6.4 milliards en 2020 et 2021. Des taux très supportables censés être confortés par le solde de la balance des paiements attendu autour -17.2 milliards de dollars en 2019, -14,2 milliards en 2020 et -14 milliards en 2021. Un niveau encore inquiétant mais en tendance plutôt favorable en direction d’un ratio supportable. En tout état de cause, la situation de la trésorerie impactera sur les réserves de change qui devraient se situer à 62 milliards de dollars puis à 47,8 milliards de dollars pour parvenir à 33,8 milliards de dollars en glissement de 2019 à 2021 en passant par 2020.

Toutes ces prévisions de dépenses et de recettes, sont assises sur le prix d’un baril, référencé à 50 dollars, comme en 2018. Sur cette base, le texte mise sur un taux de croissance de l’économie nationale de 2.6% pour l’année 2019 et espère l’augmenter à 3.4% en 2020 et à 3.2% en 2021. Le taux d’inflation est estimé pour l’année prochaine à 4.5%. Il est appelé à baisser à 3.9% en 2020 et 3.5% en 2021.

A bien lire le document du gouvernement, l’Algérie devrait engranger 33.2 milliards de dollars US en 2019. Mais ce montant pourrait être dépassé dans le cas où les prix du pétrole dépassent les 50 dollars, comme c’est d’ailleurs le cas pour 2018. L’un dans l’autre et de façon globale, l’exécutif dit construire sa stratégie budgétaire sur «la continuité de la démarche qui consiste à maîtriser la dépense publique en vue d’un soutien budgétaire permettant de réduire les tensions sur la trésorerie de l’État». En chiffres et si les agrégats financiers ne changent pas, ce qui est très peu probable, les recettes budgétaires, imports compris, s’établiraient en 2019 à 6.507,9 milliards de dinars. En face, les dépenses sont évaluées à 8.502,2 milliards de dinars. Il en résultera un trou de quelque 2.000 milliards de dinars, susceptible d’être bouclé par une bonne performance économique dans les exportations hors hydrocarbures associé à une bonne tenue du marché pétrolier. En tout cas, le déficit budgétaire sera 9,2% par rapport au PIB si les choses restaient en l’état.

Alger: Smaïl Daoudi