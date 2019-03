<span style='text-decoration: underline;'>Madjid Messaoudene, DG du groupement intérêt économique monétique </span>:<br><span style='color:red;'>2019 sera l’année du paiement électronique</span>

Le commerce électronique en Algérie n’a pas encore pris son envol et plusieurs facteurs sont à l’origine de ce retard dont l’absence des terminaux de paiement dans la plupart des surfaces commerciales.

Lancé en 2014, le commerce électronique sera développé durant l’année 2019. Cette promesse est venue de Madjid Messaoudene, directeur Général du groupement intérêt économique monétique. Intervenant jeudi dernier sur les ondes de la chaîne III de la Radio national, l’intervenant a expliqué les causes du retard qu’a connu le lancement du commerce électronique.

« Le commerce électronique n’est pas seulement une technologie, c’est une organisation, c’est des acteurs qui doivent adhérer et des entreprises qui soient derrière pour proposer des ventes via la voie électronique et en vente par internet», a indiqué M. Messaoudene.

L’intervenant a cité également l’adhésion des banques ainsi qu’Algérie Poste pour démarcher les clients qui achètent à travers le commerce électronique.

«Le commerce électronique et plus particulièrement le paiement électronique sur internet a démarré en 2014, et la première opération de paiement sur internet avait été effectuée en 2016 qui a été un succès », a affirmé l’intervenant.

Donnant plus de détails, M. Messaoudene a affirmé que durant l’année 2018, près de 200 000 opérations avec les cartes bancaires et plus de 200 000 au niveau d’Algérie poste ont été enregistrées.

«Cela veut dire qu’avec quelques web-marchands qui offrent leurs services, à savoir le paiement de factures par internet, on commence à constater que ça évolue du jour en jour où il y a beaucoup de citoyens porteurs de cartes de paiement, que ce soit Edahabia ou carte CIB, qui réalisent leurs transactions de paiement, notamment des factures à travers internet», a indiqué le responsable.

Interrogé sur le rôle du commerce électronique dans la lutte contre l’informel, l’invité de la chaîne III a affirmé que le commerce électronique n’est qu’un levier parmi d’autres qui permet d’absorber l’argent du circuit informel.

«À terme, le commerce électronique pourra absorber progressivement l’informel parce que le rôle du paiement électronique est de donner un moyen de paiement à tout citoyen là où il est et il n’y a pas une nécessité d’aller souvent à la banque pour faire des retraits d’argent. À l’avenir, toutes les opérations du commerce entreront progressivement dans le formel», a indiqué M. Messaoudene.

Le responsable fait état d’une progression constante de l’utilisation des cartes de payement par les clients et promet un essor de ce système de payement avec plus de 21 millions d’Algériens sur le réseau internet et 111% de couvertures par Smartphones.

Interrogé sur les démarches qui seront lancées durant l’année 2019, l’intervenant a indiqué que le Groupement intérêt économique monétique envisage de doter les commerçants d’un apport important de TPE (Terminal de payement électronique), d’autoriser plus de sociétés à accéder à la plateforme de vente en ligne.

Il a annoncé dans ce cadre, l’installation du payement mobile et l’autorisation d’utilisation de la carte interbancaire et la carte Edhahabia sur tous les DAB.

Pour ce qui est des frais des opérations, M. Messaoudene a fait savoir que l’Algérie est le pays qui retient le moins de frais sur les transactions effectuées par les cartes. « On prélève à peine 10 DA sur 5000 DA d’achat sur le compte du commerçant, tandis que le client ne paye rien », a-t-il indiqué.

Alger: Samir Hamiche