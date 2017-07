2021 c’est pour demain…

Contrairement aux périodes passées, la nomination d’un nouveau wali à la tête de l’exécutif n’a pas suscité de «débats», ni de polémiques notables sur la scène oranaise, pourtant,connue pour ses envolées de critiques et de «dénonciations», à chaque départ du responsable en poste. La règle de «l’allégeance au seul pouvoir du moment»,a très souvent conduit les acteurs locaux à sortir des discours élogieux pour exprimer leur mécontentement… Quand le chef de l’exécutif part sous d’autres cieux. Ce fut le cas pour Abdelmalek Boudiaf, nommé Ministre de la Santé, mais qui a fini par être rattrapé par ses fausses promesses, ses échecs et ses dérives, réelles ou supposées, dans la conduite des affaires locales. Quand il était en poste, personne, pas même les journalistes locaux à quelques rares exceptions, ne se sont hasardés à critiquer ou à dénoncer tel ou tel volet, de prise en charge des préoccupations sociales ou de gestion du patrimoine de l’Etat. Avec l’arrivée de Abdelghani Zaalane à la tête de la Wilaya et le désaccord publiquement affiché avec le prédécesseur, aussitôt après les passassions de pouvoir, la scène oranaise allait reprendre ses réflexes d’applaudissements et ses motions de soutien au jeune et dynamique wali, venu assainir le terrain de gestion et relancer les projets importants, inscrits au registre du progrès et de la modernité. Nommé à son tour Ministre, en charge des travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane laissera lui aussi derrière lui, une ville et une wilaya gangrenée par les «points noirs» et submergée par le laxisme et les retards, dans la réalisation de la plupart des grands projets. Aujourd’hui, le grand complexe sportif devant accueillir les prochains jeux méditerranéens, cumule depuis son lancement, pas moins de cinq années de retard, par rapport aux premières échéances, fixées pour sa réception. Il en est de même pour le projet d’autoroute pénétrante, longeant la frange marine Est, pour relier le port d’Oran. Idem pour l’extension du tramway vers le futur village olympique à Belgaid. C’est également le cas pour d’autres projets importants, tels que la conversion de l’ex-hôtel Château Neuf en siège administratif municipal et de bien d’autres opérations d’aménagement du tissu urbain. Mais le dossier qui réunit sans doute le plus scandaleux et le plus honteux des échecs récurrents, demeure celui de la collecte des ordures, de l’hygiène publique et de l’environnement. A peine installé dans ses fonctions à Oran, le nouveau Wali a choisi, de s’attaquer en priorité à ce secteur de l’entretien et de la maintenance urbaine, qui replonge Oran et ses environs dans le triste décor connu et dénoncé depuis des années. «Oran est la plus sale des villes du pays» affirmait, il y a une dizaine d’années, Ahmed Ouyahia, à l’époque Premier ministre. Une sentence, qui semble résonner aujourd’hui aux oreilles des habitants, mais qui ne dérange en rien les acteurs politiques et administratifs, élus, gestionnaires et responsables, faussement installés au chevet d’Oran et de sa Région. Aujourd’hui, la seule source d’optimisme, vient de la nomination à Oran d’un nouveau Wali, M. Mouloud Chérifi, très regretté par la population de Bouira où il était en poste et qui a la solide réputation d’être un responsable calme et discret, maîtrisant son sujet et surtout exigeant et efficace dans la gestion des affaires de la wilaya. Mais les années passent vite et 2021 c’est pour demain…

Par S.Benali