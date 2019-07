<span style='text-decoration: underline;'>Conférence de presse du wali d¦Oran</span>:<br><span style='color:red;'>21 360 logements distribués en 18 mois</span>

Pas moins de 21 360 logements ont été distribués à Oran durant les derniers 18 mois, a annoncé hier le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, lors d’une conférence de presse organisée au siège de la wilaya.

Parmi ces logements figurent 9 700 de type social, 2 733 LPA, 7 100 AADL et 1 000 habitats ruraux. Ces opérations ont permis l’éradication des bidonvilles de sidi El Bachir dans la daïra de Bir El Djir et Ararssa à Bethouia. Ce qui a permis la récupération de 24 hectares de terrains. Concernant les perspectives de cette année, le wali a rappelé que 27 500 sont prévus pour la distribution d’ici la fin de 2019, dont 13 500 logements sociaux, 13 000 AADL et 1 000 LPA.

Une partie des logements sociaux sera destinée aus demandeurs à points de la daïra d’Oran, ainsi que le vieux bâti, notamment, aux planteurs. Concernant les nouveaux programmes, Mouloud chérifi a annoncé que la wilaya a bénéficié d’un quota de 5 064 logements dont 3 564 AADL et 1 500 Lpa. Le wali d’Oran est revenu également, lors de cette conférence de presse, sur les préparatifs des Jeux méditerranéens 2021, avec la tenue en juin dernier d’une réunion interministérielle présidée par le premier Ministre pour voir les meilleurs mécanismes qui permettront d’accélérer les travaux. Le wali a expliqué que les contraintes sont liées, notamment, au manque de financement. Il a rappelé la dernière visite de la commission technique de suivi des projets des Jeux méditerranéens 2021, présidée par le Ministre de l’habitat. Cette commission a tenu une réunion à Alger et une deuxième réunion est prévue à la fin du mois en cours, ce qui permettra de booster encore davantage les travaux des projets, notamment, ceux du complexe sportif dont la réception est prévue en juin 2020. Le wali d’Oran a abordé également d’autres points lors de cette conférence de presse. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions.

Pour rappel, L’Algérie a réitéré son engagement d’abriter en 2021 et dans les «meilleures conditions» la 19e édition des Jeux Méditerranéens à Oran, a assuré le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamal Beldjoud, lors de sa dernière visite a Oran. «Il n y aura aucun souci à se faire concernant le déroulement à Oran de la prochaine édition des JM, contrairement à ce que veulent faire croire certains. Il s’agit d’un engagement de l’Etat algérien qui va, comme à son habitude, l’honorer», a déclaré le ministre à la presse, en marge de sa visite aux chantiers du complexe olympique et village méditerranéen dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran).

Fethi Mohamed