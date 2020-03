<span style='text-decoration: underline;'>Création d’une commission de wilaya de lutte contre la spéculation</span>:<br><span style='color:red;'>21 mandataires épinglés à Oran</span>

Quelques mandataires et des commerçants à Oran n’ont pas hésité à augmenter les prix des produits et des légumes et fruits sans se soucier de l’inquiétude des citoyens durant cette crise de la pandémie du Coronavirus. Il faut dire que des commerçants pas tous, Dieu merci, veulent faire fortune sur le dos des oranais en profitant de la peur de cette pandémie dangereuse et invisible et qui se propage vite.

Comment a t-on expliqué que la pomme de terre qui a été jetée il y a 15 jours sur les autoroutes du centre de pays pour forte demande, puisse voir son prix atteindre mercredi dernier les 100 Da en gros, au niveau du marché des fruits et des légumes d’El Kerma. Quelques mandataires n’hésitent pas à spéculer sur les prix. Alors qu’Oran a enregistré le premier cas du coronavirus, les autorités locales ont la rude mission de gérer cette situation, d’un côté de faire face à la pandémie et se préparer à toute urgence. Et d’autre part, lutter contre la spéculation qui a créé un véritable mécontentement auprès du citoyen. Les légumes et fruits sont disponibles, donc pourquoi toute cette spéculation. Honte à vous. Jeudi dernier, les équipes de contrôle de la direction du commerce ont été mobilisées, ce qui a permis de verbaliser 19 mandataires à 100.000 da et 2 autres à 400.000 da pour défaut de facturation. 5 équipes de contrôleurs ont été mobilisées, ce qui a permis de baisser le prix de la pomme de terre à 50 Da. Mais chez les détaillants, c’est une autre histoire, chacun a sa marge bénéficière. Là encore, un autre travail doit se faire, il faut tout contrôler.

Cela ne sera pas facile et le citoyen restera toujours victime de quelques commerçants sans âme, qui ne se soucient guère de la souffrance des Algériens durant cette période où les appels au confinement se multiplient. Par ailleurs, et dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus, une commission wilaya de lutte contre le monopole et la spéculation a été créée hier( vendredi), composée des services concernés et des services de sécurité après l’observation de pratiques non civiques et immorales pour exploiter ce moment difficile vécu par les Algériens.

Fethi Mohamed