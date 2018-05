<span style='text-decoration: underline;'>Suite à un accord entre l’académie et la direction des Télécommunications d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>219 centres d’examen connectés grâce à la technologie 4G LTE</span>

Suite à un accord entre l’académie et la direction des Télécommunications d’Oran

Suite à un accord entre l’académie et la direction des Télécommunications d’Oran : 219 centres d’examen connectés grâce à la technologie 4G LTE

219 établissements scolaires de la wilaya d’Oran viennent de bénéficier de la connexion à l’internet grâce à un accord entre la direction de l’Education nationale et celle des Télécommunications destiné à faciliter les préparatifs et le déroulement des examens de fin d’année.

La connexion va se faire par le biais de la téléphonie de quatrième génération (4G LTE) sans fil en mode fixe. Ces établissements scolaires situés dans des zones enclavées de la wilaya ont été désignés centres d’examen, précise-t-on.

La 4G/LTE (Long Term Evolution, en anglais) est la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile qui introduit du très haut débit pouvant aller, en théorie, jusqu’à 150 Mbit/s. La spécificité de la 4G par rapport aux réseaux cellulaires précédents est le passage à une structure IP (INternet Protocol) pour le transport des communications vocales et des SMS sous forme de paquets de données.

La 4G accompagne de nouveaux usages fortement consommateurs de données numériques et de bande passante : visiophonie, lecture de vidéo ou de musique, applications géolocalisées, partage de contenus, etc.

H. Maalem