<span style='text-decoration: underline;'>OPGI | Oran</span>:<br><span style='color:red;'>22 immeubles restaurés et 11 en cours</span>

Dans le cadre du vaste programme arrêté pour l’embellissement, l’amélioration du cadre de vie des citoyens et la réhabilitation du vieux bâti au niveau de la wilaya d’Oran, les services de l’OPGI signalent que 48 immeubles sont programmés pour cette opération.

Dans le même cadre, il a été annoncé que jusqu’à ce jour, 22 d’entre eux ont été réhabilités et livrés et 11 sont en cours. Ces bâtiments sont situés précisément au niveau de deux rues principales de la ville d’Oran à savoir au niveau de la rue Larbi Ben M’hidi. Les travaux en question, ont touché diverses parties des immeubles à savoir la façade, la cage d’escalier et l’étanchéité des terrasses. Pour le bon déroulement de cette opération, tous les efforts humains et matériels sont déployés par les services concernés pour effectuer les travaux de restauration selon les normes exigées et pour maintenir surtout l’architecture et le style d’origine car, ces édifices vétustes, sont d’une grande valeur culturelle, ils représentent un patrimoine, tout un vécu.

Ils ont une grande importance architecturale en effet et marquent l’histoire de la wilaya d’Oran. A cet effet, les services concernés, veillent à les préserver et leur redonner leur vraie valeur. Cette initiative va permettre également, de donner une bonne image à la ville surtout qu’Oran est très fréquentée par les touristes, les hommes d’affaires qui viennent faire du business, les congressistes qui viennent pour assister à des congrès, à des forums. Cette action va aussi aider à embellir les rues surtout que la wilaya va abriter un évènement sportif très important qui est celui des jeux méditerranéens. A l’occasion, un riche programme est établi et des commissions sont constituées pour chapoter les travaux d’embellissement, de nettoyage, de décoration, de création des espaces verts pour recevoir les visiteurs dans des conditions impeccables précise-t-on.

Bekhaouda Samira