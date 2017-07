<span style='text-decoration: underline;'>Fièvre aphteuse</span>:<br><span style='color:red;'>22 mille vaches vaccinées</span>

La campagne de vaccination des têtes de bovins contre la fièvre aphteuse est toujours d’actualité nous précisa une responsable au niveau de l’inspection vétérinaire relevant de la Direction de l’agriculture d’Oran.

Après avoir reçu 26.800 doses de vaccins contre la fièvre aphteuse, les services vétérinaires ont relancé l’opération de vaccination». Il est à signaler que cette campagne de vaccination, il y a plus d’une semaine après le constat amer des inspecteurs vétérinaires, lors de leurs sorties sur le terrain de plusieurs foyers de fièvre aphteuses où ils ont recensé plus de 186 cas dans des exploitations agricoles à Ain El Turck et Es Sénia. C’est en ce sens, que lesdits services ont pris toutes les mesures nécessaires pour la vaccination des vaches bovines au nombre de 22 mille têtes comptabilisées au niveau de la wilaya d’Oran. Selon la même source, la campagne a été précoce et ce, dans le but d’éviter de ce qui s’est passé l’année dernière où un grand nombre de vaches sont mortes dans des exploitations à Ain El Turck et Mers El Kébir. Une fois cette campagne achevée, l’inspection lancera la deuxième étape de l’opération sachant que les services de l’inspection vétérinaire ont organisé déjà des campagnes de sensibilisation au profit des éleveurs dans les différentes exploitations agricoles pour les inciter à collaborer pour la réussite de l’opération de vaccination.

A.Yasmine