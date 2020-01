<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>22 personnes arrêtées dans deux tentatives d’émigration clandestine</span>

Les éléments du groupement territorial des garde- côtes de Béni-Saf (Aïn Tméouchent) ont déjoué ces dernières 24 heures deux tentatives d’émigration clandestine et arrêté 22 personnes, a-t-on appris samedi de ce corps de sécurité.

La première opération a permis d’intercepter 5 individus près de l’ile Habibas, située au nord de la plage de Bouzadjar. Les mis en cause avaient pris, vendredi, le départ à partir de la côte de Cap Blanc (Oran) en direction des rives espagnoles. Lors de la deuxième opération, 17 candidats à l’émigration clandestine dont deux femmes et un mineur ont été interceptés près de l’ile Habibas, après avoir embarqué de la plage de Cap Blanc (Oran), a-t-on précisé de même source. Les 22 personnes arrêtées sont originaires des wilayas d’Aïn Temouchent, Oran et Sidi Bel-Abbès. Elles ont été remises aux services de la gendarmerie nationale pour enquête avant leur présentation devant la justice.