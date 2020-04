<span style='text-decoration: underline;'>Un trafiquant de kif arrêté par la police</span>:<br><span style='color:red;'>22,390 kg de kif saisis d’une valeur de plus d’un milliard de centimes</span>

Les éléments de la police ju diciaire de la sûreté de wilaya, ont réussi à arrêter la tête pensante dans une affaire de trafic de stupéfiants, ce dernier activait dans un réseau spécialisé dans la détention et le trafic de stupéfiants.

Une affaire qui a permis la saisie de la quantité de 22,390 kg de kif traité et qui a été traitée suite à des informations qui sont parvenues aux éléments sécuritaires, lesquels ouvriront une enquête qui a abouti à la localisation de ce mis en cause qui sera par la suite arrêté. Ce dernier âgé de 36 ans, est un récidiviste dans ce genre d’affaires. Suite à la décision d’extension des compétences délivrée par le parquet vers une autre wilaya de l’Ouest, la quantité de kif citée plus haut a été saisie. Selon ces mêmes sources sécuritaires et suite à l’analyse chimique de ce produit, on apprendra qu’il était de qualité supérieure, dont la valeur a été estimée à 1 milliard 400 millions de centimes. Le mis en cause sera présenté incessamment devant la justice.

F.Abdelkrim