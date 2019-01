<span style='text-decoration: underline;'>2ème édition du Salon Generic Med début mars 2019</span>:<br><span style='color:red;'>23 grands laboratoires de médicaments confirment leur présence</span>

La 2ème édition du Salon Generic Med se tiendra les 7 et 8 mars prochain à Oran avec la participation de 250 pharmaciens, 23 grands laboratoires pharmaceutiques et producteurs de médicaments génériques algériens et des différents intervenants dans le secteur de la Santé en Algérie.

Ce Salon sera consacré au thème de «la responsabilité du pharmacien: conseils à l’officine». Des conférences animées par des professionnels et des responsables de la Santé à l’exemple du DSP d’Oran sont au programme. La première conférence sera donnée par le directeur de la Santé de la wilaya d’Oran et aura pour sujet «les modalités d’installation des officines et orientation».

Le Vice-président du Conseil de l’ordre national des pharmaciens et président du Conseil de l’ordre de Tlemcen, va de son côté, présenter une intervention sur les conseils à l’officine, alors que le Dr Keddad Abdellatif, créateur du Forum de Pharmagroupe et membre du la FAP, va expliquer aux présents les services rémunérés en pharmacie.

Ce Salon sera aussi l’occasion de présenter les nouveaux produits pharmaceutiques avec des remises exceptionnelles, précisent les organisateurs.

H. Maalem