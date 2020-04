<span style='text-decoration: underline;'>Chu</span>:<br><span style='color:red;'>23 personnes guéries du coronavirus</span>

Le protocole thérapeutique adopté par le Ministère de la santé et de la population qui est la chloroquine, est en train de donner des résultats encourageants au niveau du centre hospitalo-universitaire d’Oran Chuo.

Selon nos sources, une grande joie régnait hier au service des maladies infectieuses après que 23 personnes atteintes de la pandémie, ont été déclarées guéries et ont quitté hier l’hôpital pour rejoindre leurs familles après plusieurs jours de confinement.

Ce qui représente une bonne nouvelle à Oran, même s’il est encore trop tôt pour déterminer l’efficacité du protocole en attendant les résultats et les conclusions finales de la part du Ministère de la santé et de la population et de la réforme hospitalière.