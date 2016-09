<span style='text-decoration: underline;'>NRB BETHIOUA</span> :<br><span style='color:red;'>L’avenir du club en question</span>

A Bethioua, c’est le calme plat. Les jours se suivent et se ressemblent, depuis la fin de la saison tout est bloqué. Ce qui a provoqué la grogne chez les joueurs et les supporters.

Les coéquipiers de Ghazi, ne savent plus à quel saint se vouer et où donner de la tête. Ils sont dans l’expectative, quant à leur future destination. Une situation plus au moins inquiétante, surtout lorsqu’on sait, que pratiquement, toute l’équipe est à pied d’oeuvre, pour préparer cette reprise du championnat.

Le constat est logique, vu la situation confuse, dans laquelle la jeunesse de Bethioua se trouve. Elle attend avec inquiétude et impatience, la tenue de l’AGE, afin de connaître le nouveau président. Ce retard, dans la tenue de cette « AGE » risque de causer un préjudice au club, notamment sur le plan de la préparation de l’équipe, en prévision de la prochaine saison. Cette situation inquiète au premier plan, les supporters qui redoutent l’apparition dans clans, qui ont été par le passé, la source des problèmes du NRBB. Ces clans ne se sont pas dévoilés au grand jour, mais travaillent dans l’ombre, pour apparaître au moment voulu.

La situation ne prête pas à l’optimisme actuellement du coté de Bethioua, où les supporters du NRBB, commencent à s’inquiéter sérieusement sur l’avenir du club. La guerre des clans et la gestion catastrophique de l’équipe durant l’été passé, ont été à l’origine de cette déconvenue. Encore plus, la relégation du NRB Bethioua en régionale une, risque de déboucher sur de fâcheuses conséquences. A présent, rien ne se profile à l’horizon, pour entamer les premières démarches, de la préparation d’avant saison. Au contraire, c’est le flan total.

Le NRBB a-t-il signé son arrêt de mort ? Voilà une question, qui illustre parfaitement la situation qui prévaut au sein du Nadi, au grand dam de son merveilleux public, connu pour son attachement envers son club. Si les choses ne changent pas dans le bon sens, et très vite, le NRBB risque de vivre la saison prochaine des moments difficiles. Il faut, que les vrais fans bougent, avant qu’il ne soit trop tard, car l’avenir du club est d’ores et déjà compromis.

Les appréhensions des fans du NRBB sont fondées et légitimes, à la fois, pour repartir du bon pied, il faudra fixer les objectifs, et mettre les mécanismes nécessaires en route, surtout le bon choix des hommes, répondant aux critères des aspirations du NRBB et de son histoire. Cette descente aux enfers ne devrait pas être une fin en soi, mais une leçon à retenir.

En somme, la balle se trouve dans le camp des responsables concernés. Mais si la situation reste en l’état, ce seront les jeunes de Bethioua qui en pâtiront, car ils en subiront les conséquences, dont personne ne peut évaluer l’ampleur. Alors, que ceux qui prétendant être au service de la jeunesse et de la pratique sportive à Béthioua se manifestent. Dommage pour un club comme le NRBB, qui a enfanté de grands joueurs, et damé le pion, par le passé, à de grosses cylindrées, au temps des Benyoub, Belil, Benkrama, Ghazi, Benmelouka, Cheikh et Hamou et bien avant.

A. Amari