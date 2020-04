<span style='text-decoration: underline;'>Epidémie de Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>239 personnes maximum au stade en cas de reprise de la Bundesliga</span>

D’après le quotidien Bild, la Ligue allemande a établi des critères de déroulement d’un huis clos en cas de reprise du Championnat malgré l’épidémie de Covid-19.

La Ligue allemande de football souhaiterait que la compétition reprenne début mai, et elle travaille sur les différents scénarios pour permettre de relancer la Bundesliga, interrompue depuis le 11 mars en raison de la crise du coronavirus. Parmi les mesures envisagées figurent les matches à huis clos. Selon le quotidien Bild, la Ligue a fixé à 239 personnes le nombre maximum de personnes autorisées au stade. Il se décomposerait ainsi : 126 sur et autour du terrain, en comptant les joueurs, entraîneurs, médecins, diffuseurs TV et ramasseurs de balle (ces derniers seraient limités à quatre). En tribune seraient autorisées 113 personnes, dont celles d’un service de sécurité réduit et quelques journalistes.