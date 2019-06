<span style='text-decoration: underline;'>Saison estivale </span>:<br><span style='color:red;'>24 000 agents et 18 000 saisonniers pour sécuriser 600 plages surveillées</span>

24 000 agents et 18 000 saisonniers pour sécuriser 600 plages surveillées

Saison estivale : 24 000 agents et 18 000 saisonniers pour sécuriser 600 plages surveillées

La Direction générale de la Protection Civile a mis en place, depuis hier, le dispositif de surveillance des plages. Ce dispositif s’étalera jusqu’au 30 septembre prochain.

Pour cette année, le dispositif de surveillance a été renforcé par rapport à 2018 et compte 24.000 agents professionnels et saisonniers répartis à travers les 600 plages, selon la DGPC. L’objectif est «de garantir aux citoyens une saison estivale dans la quiétude, en sécurité et avec le maximum de commodités».

La Protection civile aura ainsi, la lourde tâche d’assurer la sécurité des 601 plages autorisées. Pour ce faire, la Direction générale de la Protection civile a mis en place un dispositif opérationnel destiné à la surveillance de ces plages autorisées à la baignade, et cela durant quatre mois (du 1er juin au 30 septembre), tous les jours de 9h à 19h. L’effectif professionnel affecté au dispositif a été renforcé par des agents saisonniers. Pour la saison 2018, la Direction générale a procédé au recrutement de 18.000 saisonniers. Un total de 6000 saisonniers a été ajouté, explique-t-on. Un renfort humain qui s’ajoutera également aux moyens matériels supplémentaires prévus pour le dispositif de cette année, particulièrement en ce qui concerne les embarcations pneumatiques d’intervention.

A rappeler qu’au cours de l’année 2018, un total de 78.118 interventions a été effectué au niveau des plages permettant de sauver plus de 50.548 personnes de la noyade. Toutefois, il est déploré 88 personnes décédées dont 50 au niveau des plages surveillées. Ainsi, la Protection civile tente d’inculquer aux citoyens la culture du risque de noyade au niveau des plages, notamment à travers les multiples campagnes de sensibilisation menées par les services de la Protection civile dans les wilayas avant l’entame de chaque saison estivale et même à travers les plages en pleine période estivale par les dispositifs de surveillance.

Alger: Noreddine Oumessaoud