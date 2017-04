<span style='text-decoration: underline;'>DAÏRA D’ES SÉNIA</span>:<br><span style='color:red;'>24 espaces pour la campagne électorale</span>

Dans le cadre de la campagne électorale qui démarrera aujourd’hui, la daïra d’Es Sénia a en effet consacré 24 espaces entre autres des terrains de foot ainsi que le complexe sportif pour le déroulement du programme des activités des partis politiques tel que les rencontres et les meetings avec les citoyens. Pour les élections qui auront lieu le 04 mai de l’année en cours, il a été réservé quelque 340 bureaux et 35 centres de vote. Dans le même cadre, il a été signalé que tous les moyens sont déployés pour la réussite de la campagne électorale qui est en effet l’étape la plus importante de ce parcours et notamment pour arriver au jour J celui de la tenue des élections où les électeurs vont se diriger vers les urnes pour voter.

Bekhaouda Samira