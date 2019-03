<span style='text-decoration: underline;'>Nouveau pôle d’habitation de Oued Tlelat</span>:<br><span style='color:red;'>24 établissements scolaires en cours de réalisation</span>

Dans le cadre du programme des projets à réaliser pour l’améliora tion et pour le développement des services au niveau du secteur de l’Education qui relève de la wilaya d’Oran, le nouveau pôle d’habitation de Oued Tlelat va bénéficier de 24 nouveaux établissements scolaires qui relèvent, notamment, des trois cycles éducatifs, à savoir, primaire, moyen et secondaire.

A cet effet, ces nouvelles infrastructures éducatives sont en cours de réalisation. Tous les moyens sont déployés par les services concernés pour livrer ces nouveaux projets à terme .Dans le même cadre ,les dits services ont signalé que les dits projets seront réceptionnés et opérationnels en marge de la prochaine rentrée scolaire vu que la commune de Oued Tlealet a connu ces derniers temps une grande expansion urbanistique en matière de construction de nouvelles cités d’habitation . A cet effet, ces nouvelles cités ont grand besoin d’être équipées par des établissements scolaires pour pouvoir permettre la scolarisation des enfants des familles qui sont venues récemment habiter en ce lieu, en grande partie suite à leur installation dans des appartements décents, en majorité dans le cadre du vaste programme des opérations de relogement en vue de l’éradication du vieux bâti et de la lutte contre la bidonvilisation à travers certains quartiers de la wilaya d’Oran .Ainsi, les élèves pourront en effet être accueillis pour la prochaine rentrée dans ces nouvelles structures éducatives qui seront aménagées et dotées de toutes les commodités nécessaires pour permettre aux élèves de suivre les cours dans des conditions adéquates confortables pour un bon rendement scolaire.

Bekhaouda Samira