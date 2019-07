<span style='text-decoration: underline;'>Chlef </span>:<br><span style='color:red;'>24 ha de forêts ravagés par les flammes à Oued Fodda</span>

Une superficie de près de 24 ha de la forêt Tamoulda, du lieu dit «Mdjamaia» de la commune de l’Oued Fodda de Chlef, a été ravagée par les flammes samedi soir, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la protection civile de la wilaya.

«Un incendie s’est déclaré samedi au niveau de la forêt Tamoulda, causant la perte de 24 ha de végétations, dont 4 ha de pin d’Alep et 20 ha de maquis», a indiqué à l’APS le chargé de la communication auprès de ce corps sécuritaire, le lieutenant Mohamed Messaâdia.

L’incendie a été totalement maitrisé aux environs de 8h40 mn dimanche matin grâce à l’intervention de l’unité de la protection civile de l’Oued Fodda, soutenue en la circonstance par la colonne mobile, a-t-il ajouté. Le responsable a relevé qu’il n y avait «aucune perte en vies humaines, considérant la présence de nombreuses habitations dans le périmètre de cette forêt».

L’extinction de cet incendie, rendue très difficile à cause de vents forts enregistrés dans la région, dans la nuit de samedi, a été rendue possible grâce à la mobilisation de 36 agents de la protection civile (de différents grades) soutenus pas une dizaine de véhicules, dont sept camions anti- incendies, outre un véhicule de communication et de coordination, a-t-on souligné de même source.

Les services de la protection civile de la wilaya ont réitéré, à l’occasion, leur appel à la vigilance, tout en appelant les citoyens à signaler immédiatement tout départ d’incendie, en veillant à éviter tout geste susceptible d’être à l’origine de ce type de catastrophes naturelles, constituant une menace pour leur vie et leur environnement.