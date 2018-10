<span style='text-decoration: underline;'>MDN </span>:<br><span style='color:red;'>24 orpailleurs arrêtés au sud du pays</span>

Des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont arrêté samedi 24 orpailleurs à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, deux contrebandiers à El Oued et saisi différents produits destinés à la contrebande, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense Nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont arrêté, le 29 septembre 2018 à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM, vingt-quatre (24) orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, quatre (04) motos, trente-deux (32) groupes électrogènes, vingt-deux (22) marteaux piqueurs et huit (08) détecteurs de métaux, tandis qu’un autre détachement a intercepté, à El Oued /4eRM, deux (02) contrebandiers et saisi deux (02) camions et (42) quintaux de feuilles de tabac», précise le communiqué. D’autre part, «des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Tébessa/5eRM, trois (03) narcotrafiquants en leur possession (200) grammes de cocaïne, alors qu’ils ont arrêté, à Khenchla, quatre (04) individus et saisi quatre (04) fusils de chasse», ajoute le communiqué du MDN.