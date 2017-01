<span style='text-decoration: underline;'>Salah Nouasri chef de sûreté de la wilaya d'Oran et contrôleur de police</span>:<br><span style='color:red;'>24 quintaux de kif traité, 2 kg de cocaïne et 29 000 psychotropes saisis en 2016</span>

Salah Nouasri chef de sûreté de la wilaya d'Oran et contrôleur de police : 24 quintaux de kif traité, 2 kg de cocaïne et 29 000 psychotropes saisis en 2016

Pas moins de 24 quintaux de kif traité, 2 kg de cocaïne dont 1,5 kg de marijuana, 29 000 comprimés de psychotropes une dizaine de réseaux de vol de véhicules et 80 véhicules volés, ont été récupérés.

C’est le bilan estimé par les services de la police d’Oran durant l’année qui vient de s’écouler, a déclaré ce samedi soir le chef de sûreté d’Oran, le divisionnaire Salah Nouasri lors d’un point de presse. Un dispositif spécial a été tracé à l’occasion pour encadrer les dérives et les dépassements enregistrés chaque année, durant la nuit marquant le passage à la nouvelle année. A cet effet, la sûrété de wilaya a mobilisé plus de 2 000 policiers pour couvrir les opérations a déclaré le chef de sûreté. Plusieurs opérations de police ont été lancées. Des opérations de perquisition à grande échelle à la veille des célébrations de la nouvelle année 2017 à travers plusieurs quartiers et lieux publics en tant que mesures sécuritaires pour assurer la bonne marche des célébrations des festivités du nouvel an au niveau de tout le territoire de la ville d’Oran.

Fériel.B

Près de 8000 bouteilles d’alcool saisies durant la dernière semaine du mois de décembre Près de 8000 bouteilles d’alcool mises en vente illégalement, ont été saisies lors de plusieurs opérations de contrôle organisées par la police à travers le territoire de la wilaya durant la dernière semaine du mois de décembre. D’autre part, le dernier jour de 2016 a vu la saisie de près de 3 quintaux de kif traité à Boutlélis. La marchandise a été saisie à bord d’un véhicule en provenance de Tlemcen a confirmé le chef de sûreté qui a ajouté que le conducteur a été interpellé tandis que son complice a réussi à prendre la fuite. Cette opération a été effectuée par la brigade de lutte contre les

stupéfiants de la sûreté de daïra de Boutlélis en collaboration avec la BMPJ de Dar el Beida.

Plusieurs opérations coup-de-poing ont été effectuées durant cette nuit au niveau de Haï Sabah, Haï Nour, Haï El Yasmine, Petit-Lac et El Barki. Des dizaines de personnes ont été interpellées pour identification. Plusieurs d’entre elles ont été arrêtées pour leur implication dans diverses affaires délictuelles, notamment pour détention de drogue et autres produits prohibés (armes blanches, gaz lacrymogène etc.

