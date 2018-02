<span style='text-decoration: underline;'>ANEM</span>:<br><span style='color:red;'>24000 demandeurs d’emploi placés en 2017</span>

La wilaya d’Oran a enregistré, durant l’année 2017, le placement de quelque 24.000 demandeurs d’emploi au niveau des entreprises économiques publiques et privées, a-t-on appris auprès de l’agence de wilaya de l’emploi (ANEM).

Ainsi, 23.937 emplois ont été crées au niveau des entreprises économiques publiques et privées versées dans divers secteurs parmi 87.000 demandes d’emploi déposées au niveau de la base de données de la direction de l’Agence. Celle-ci a enregistré plus de 30.000 offres d’emploi, a indiqué à l’APS, Mme Zitouni Sarah, directrice de wilaya de l’ANEM. Le nombre de placements en 2017 est presque similaire à celui enregistré l’année d’avant (2016) a fait remarquer la même responsable. Plus de 51 pour cent ont été placés au niveau du secteur des services, 35 pc en secteur de l’industrie, 13 pc dans le bâtiment et les travaux publics outre 1 pc en secteur de l’agriculture, créneau qui enregistre le moins de demandes des jeunes. La même responsable, qui assure également le poste de directrice régionale de l’Agence au niveau de l’Ouest a souligné que l’objectif tracé pour cette nouvelle année 2018 porte sur le placement du plus grand nombre de demandeurs d’emploi et l’encouragement des jeunes sans qualification à opter pour des formation dans les créneaux peu demandées comme l’agriculture et le bâtiment.

Le dispositif 16-20 ans destiné aux jeunes ayant un faible niveau d’instruction ou sans niveau est le dispositif que l’agence de wilaya de l’emploi s’attelle à soutenir la formation des jeunes dans les centres de formation professionnelle et d’apprentissage dans des métiers rares en bénéficiant d’une bourse de 3.000 DA et d’une couverture sociale. Un plan d’action de sensibilisation des jeunes de cette tranche d’âge a été mis en branle avec l’organisation de journées d’information et de sensibilisation au niveau des communes et des maisons de jeunes ainsi que par le biais d’une action d e proximité . Ce dispositif a été élaboré en collaboration avec la direction de la formation professionnelle et l’apprentissage qui leur assure des places de formation aux CFPA ainsi que la direction de l’éducation qui leur présente des listes de jeunes en déperdition scolaire, catégorie la plus ciblée par ce dispositif.