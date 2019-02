242 décès et 2472 blessés en janvier dernier

Accidents de la route : 242 décès et 2472 blessés en janvier dernier

242 personnes sont décédées et 2472 autres blessées dans 1866 accidents de la route survenus durant le mois de janvier 2019 au niveau national, a indiqué dimanche un communiqué du Centre national de la prévention et de la sureté routières (CNPSR). Le centre a enregistré en janvier 2019 une baisse du nombre des accidents de 4,01%, une hausse du nombre des décès de 0,83% et une baisse du nombre des blessés de 6,11%.