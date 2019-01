<span style='text-decoration: underline;'>Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>25 blessés dans le renversement d’un bus sur l’autoroute Est-Ouest </span>

Au total 25 personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur l’échangeur de la cité Sissaoui (Constantine), sur l’autoroute Est-Ouest, a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile (DPC). L’accident s’est produit suite au dérapage et puis le renversement d’un bus assurant la liaison entre la wilaya de Tébessa et Blida faisant 25 blessés, des policiers stagiaires, a précisé la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué.

Les victimes, âgées entre 26 et 45, ont été blessées à divers degrés selon la même source, qui a signalé que des premiers secours ont été prodigués aux victimes par les médecins pompiers. Quinze(15) policiers stagiaires et le conducteur du bus ont été évacués par les éléments de ce corps constitué vers l’hôpital Abdelkader Bencherif de la ville Ali Mendjeli, pour bénéficier des soins, tandis que 9 autres ont été transportés vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de la commune d’El Khroub (Sud de Constantine), a-t-on souligné. Trente trois (33) éléments de la protection civile dont 2 officiers, cinq (5) ambulances et deux (2) camions d’intervention ont été mobilisés pour assurer l’opération de secours, a-t-on fait savoir.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident, a-t-on signalé de même source.