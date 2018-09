<span style='text-decoration: underline;'>Elle projette de créer le premier club féminin de la chasse sous-marine en Afrique et le deuxième au monde </span>:<br><span style='color:red;'>Benmansour Ouafaa refuse des propositions de clubs et ligues européens</span>

Elle projette de créer le premier club féminin de la chasse sous-marine en Afrique et le deuxième au monde : Benmansour Ouafaa refuse des propositions de clubs et ligues européens

Benmansour Ouafaa,une adepte de la plongée et de la chasse sous-marines à Oran, plus exactement à Bousfer, est une femme passionnée de la mer depuis son jeune âge. Elle a été initiée par son défunt oncle Youcef Benmansour dès l’âge de 6 ans, elle explique: «depuis, j’ai fait de cette passion une spécialité forgée par une volonté d’y arriver».

Notre interlocutrice a expliqué qu’elle a refusé récemment des propositions de clubs et de ligues européens de les représenter lors des jeux méditerranéens 2021 prévus à Oran. Ouafaa a refusé catégoriquement cette idée, «je veux représenter les couleurs du drapeau algérien, c’est mon pays et c’est là où j’ai grandi». Trois fois championne d’Algérie et Vice-championne d’Europe, cette femme est la seule en Algérie et en Afrique à avoir plongé en apnée à 32 m de profondeur et à nager durant sept heures en mer. Notre interlocutrice a expliqué également, qu’elle vise la création du premier club féminin de chasse sous-marine en Afrique à Bousfer plage et qui portera le nom de «Daurade Royale».

Elle souligne au passage, le soutien de son mari qui l’épaule dans ce projet ambitieux qui devrait accentuer le côté touristique de la commune de Bousfer s’il venait à être concrétisé. Elle se prépare également au championnat d’Algérie de cette discipline qui aura lieu à Mostaganem le mois prochain, en présence de plusieurs clubs au niveau national et sera la seule femme qui participera à ce concours.

Fethi Mohamed