<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>25 harragas secourus dont une femme et un bébé</span>

Des jeunes encore hantés par des rêves d’une vie paradisiaque dans les pays situés au nord de la méditerranée ne tiennent aucunement compte des risques dramatiques qu’ils peuvent encourir lors d’une opération de harga, ni de conseils donnés par des parents, des imams. Ils continuent de traverser clandestinement la mer dans le but de rejoindre les côtes espagnoles. Ainsi, dans la nuit de mardi à mercredi dernier, onze harragas dont trois mineurs ont été secourus au large du littoral Est de Mostaganem par les gardes côtes. La nuit auparavant, ces éléments de la marine nationale ont intercepté soixante et un harragas dont une femme. Selon des rumeurs, une vingtaine de harragas auraient rejoint l’Espagne, où ils auraient été arrêtés et placés dans un centre de détention en attendant d’être refoulés. Quatorze harragas dont une femme et son bébé ont été secourus par les gardes cotes dans l’après midi de jeudi à 7 milles au large de Mostaganem.

Charef. N