<span style='text-decoration: underline;'>Plage El Mordjane – Bousfer</span>:<br><span style='color:red;'>25 kg de cannabis rejetés par la mer</span>

Apparemment, la voie maritime est privilégiée par les contrebandiers et les trafiquants de drogue pour faire arriver leurs marchandises à «bon port».

Et pour cause, les éléments de la brigade de la gendarmerie de la commune de Bousfer, relevant de la daïra d’Aïn El Türck, ont intercepté hier, en milieu d’après-midi, un paquet ficelé contenant la quantité de 25 kg de cannabis dans la plage «El Mordjane», vraisemblablement rejeté par la mer. Informés sur la présence d’un paquet suspect, les gendarmes s’étaient rendus sur les lieux pour constater qu’il s’agissait de drogue.

A cet effet, une enquête a été aussitôt déclenchée afin de déterminer la provenance de ce colis et éventuellement appréhender les commanditaires. Il y a lieu de savoir, que depuis quelque temps, la voie maritime a constitué un moyen utilisé par les trafiquants de drogue pour échapper à la vigilance des services de sécurité et faire transiter leurs marchandises vers Aïn El Türck et sa région. Non loin de nous, l’affaire de l’été passée, lors de laquelle des «coursiers» navigant à bord de jets-skis qui alimentaient les filières de la station balnéaire, avaient été interceptés par ces mêmes services de sécurité.

Il faut rajouter que le renforcement des barrages routiers de la police et la gendarmerie tout au long du littoral oranais, ont dissuadé les contrebandiers à utiliser la voie terrestre pour écouler leurs marchandises en optant pour la mer.

Karim Bennacef