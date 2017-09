2500 DA pour égorger un mouton

L’Aïd El Adha est donc pour certains, l’occasion de faire de bonnes affaires. Que ce soit pour les professionnels ou de jeunes «caméléons» sans aucune expérience qui adoptent un métier spécifique à chaque événement.

L’Aïd El Adha est l’occasion de faire de bonnes affaires et pas seulement pour les éleveurs de moutons. En effet, certains ont trouvé des astuces pour se remplir les poches durant cette fête religieuse. Ils ont ainsi créé des… métiers de l’Aïd El Adha. Le plus connu de ces petits métiers est sans contexte «égorgeur» de moutons! Ne supportant pas la vue du sang ou par peur de faire souffrir la bête, beaucoup sont ceux que l’acte du sacrifice rebute. Ajouté à cela, la mutation qu’a connue la société algérienne ces dernières années, ce qui fait qu’il est devenu rare de trouver un grand oncle ou un bon voisin pour le sacrifice du mouton. Alors celui-ci se faisait en communion avec la grande famille ou les voisins. Et la quête de l’égorgeur continue. 2500 DA pour égorger, 500 DA pour la douara et 1000 DA pour le bouzelouf. Après trois coups de fil ayant les mêmes réponses et où chacun nous renvoi à l’autre, alléluia! Nous finissons par trouver un égorgeur de moutons bien sûr, même si nous aussi on va passer sous son couteau avec le prix qu’il nous donne. «Oui, je peux passer chez vous le matin. Je n’ai pour le moment que sept moutons à égorger, donc il me reste encore trois places de libre. Car, je me fixe l’objectif de 10 moutons, je pourrais en faire plus, mais cela est très fatiguant. Mais, je vous avertis, ce sera 1500 dinars le mouton. Je l’égorge et dépiaute», annonce-t-il la couleur avant de renchérir pour nous proposer des suppléments. «Ah, oui, j’ai oublié de vous dire, j’ai avec moi deux jeunes qui m’aident, ils peuvent vous nettoyer la douara pour 500 DA et le bouzelouf pour 1000DA» souligne-t-il ce qui ressemble dûment à du commerce! Et on a de la chance. Car, selon les dires des personnes, les prix pratiqués par notre égorgeur sont abordables ou plutôt dans les normes. «Les prix pour égorger et dépiauter un mouton commencent à 1 200 dinars et peuvent aller jusqu’à 2500 DA» nous confie un boucher. Ces «tueurs professionnels» égorgent, en général, une dizaine de moutons si ce n’est plus pendant la matinée de l’Aïd. Les comptes sont facilement faits. Ils peuvent donc se faire jusqu’à 25.000 DA pour une matinée de travail. La bonne affaire, quoi. Cette situation a poussé certains jeunes qui n’ont rien à voir avec le métier d’égorgeur, à le pratiquer le jour de l’Aïd. Des saisonniers de l’abattage. Ali en fait partie. Ses deux amis et lui commencent leur matinée de l’Aïd en «s’attaquant» rapidement au mouton familial avant d’aller honorer leurs «rendez-vous». «On a appris à égorger et dépiauter les moutons depuis notre adolescence. Il y a deux ans en voyant l’argent que se faisaient les «égorgeurs» professionnels, on s’est dit pourquoi pas se faire un peu d’argent pendant l’Aïd».

Mohamed Achraf