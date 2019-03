<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa </span>:<br><span style='color:red;'>26 cas de rougeole enregistrés</span>

Vingt-six (26) cas de rougeo- le ont été enregistrés récemment dans la localité de Guerrara (120 km au nord/est de Ghardaïa) dont la plupart des enfants non ou mal vaccinés, a appris l’APS des responsables de la direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH).

Ces cas de rougeole ont été pris en charge par l’hôpital de Guerrara avant de quitter cette structure sanitaire, seuls trois cas ont été gardés sous observation médicale et leur état vital est hors danger, a indiqué a indiqué le directeur de la santé, Ameur Benaissa. Au cours de l’année 2018, plus de 420 cas de rougeole et 11 cas de rubéole ont été enregistrés dans la wilaya de Ghardaia chez des enfants non vaccinés ou vaccinés de façon incomplète, selon un bilan épidémiologique annuel de la DSPRH. Il s’agit de 133 cas à Berriane, Ghardaïa (117), El Menea (81) ,Guerrara (61) et Metlili (32 cas), selon le même document qui relève qu’aucun cas n’a été signalé en 2017. Ces cas épidémiques sont la conséquence d’une couverture vaccinale insuffisante et la plupart de ces malades n’ont pas été vaccinés contre cette pathologie, a affirmé le directeur de la santé Ameur Benaissa. Un important dispositif de veille a été engagé depuis l’année dernière suite à l’apparition des cas de rougeole et de rubéole dans quelques wilayas du pays.