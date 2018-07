26 millions de vacanciers attendus à Oran…

L’organisation des prochains jeux méditerranéens en 2021, ne cesse d’être évoquée en «événement majeur» devant forcément permettra à Oran de développer son tourisme et de confirmer son statut de «métropole moderne et attractive». Il est certes évident, que dans trois ans, Oran accueillera des milliers d’athlètes et de supporters étrangers à l’occasion de cet événement sportif international. Il est vrai que la ville a connu depuis ces dix dernières années, un «changement de look» perceptible à travers les nouvelles infrastructures, Tours en verre, Hôtels de renom, Trémies routières et autres projets achevés ayant quelque peu comblé le grave déficit connu durant les années de plomb. Nul ne peut nier que la capitale de l’Ouest s’est considérablement développée ces dernières années. On note même la réalisation en cours d’un institut de formation supérieur en tourisme et hôtellerie qui, selon les responsables du secteur, va permettre de garantir «une adéquation entre l’offre de formation et les attentes du marché touristique». On sait aujourd’hui que tout le monde s’accorde à juger les prestations touristiques plutôt contestables et très peu diversifiées en raison notamment de «l’absence de qualification des employés du secteur». En réalité, bien plus que la formation ou le déficit en agents compétents, c’est surtout les pratiques et les mentalités archaïques qui méritent d’être revues et corrigées pour faire face aux défis et aux enjeux de ce secteur du tourisme des plus mondialisé. Les nombreux Hôtels, restaurants et autres «complexes» de récréations nocturnes installés à la Corniche, sont encore loin de pouvoir concurrencer l’offre touristique proposée sur le littoral marin des pays voisins. Ni en termes de tarifs, ni en termes de qualité de prestations, ni encore moins en termes de cadre d’accueil, de conditions de transport ou de qualité de l’environnement. Oran, depuis des lustres, se contente d’accueillir chaque été, des visiteurs nationaux et des émigrés, des «vacanciers», que l’on compte par dizaines de millions, comme si cela était un indicateur réel de croissance et de développement du tourisme. Un secteur essentiellement concentré sur le balnéaire et le tourisme d’affaire, excluant pour le moment l’exploitation efficace et rigoureuse de toutes les autres potentialités. Malgré l’optimisme et les discours élogieux au chevet du secteur, il faut bien admettre que la politique d’aménagement et de développement du tourisme, a atteint ses limites et ne répond à aucune cohérence ni logique de conquête d’une «visibilité internationale» qualifiée de primordiale par les économistes du tourisme.

Par S.Benali