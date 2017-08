<span style='text-decoration: underline;'>﻿Les feux de forêts ont fait 9 morts</span>:<br><span style='color:red;'>26 pyromanes arrêtés par la gendarmerie</span>

Le départ de plusieurs foyers d’incendies en un temps record au niveau de plusieurs wilayas du pays, a semé le doute quant à la nature de ces incendies ayant ravagé plus d’une dizaine de wilayas du pays.

L’ hypothèse d’existence d’un réseau de pyromanes a poussé les services de sécurité à enquêter et ce qui a permis l’arrestation de près de 30 personnes. Dès le déclenchement des feux de forêts ayant causé des morts, des blessés et des dégâts importants, l’origine criminelle de ces actes n’a pas été écartée.

Le nombre important d’incendies (1 604) éclatés sur une période d’à peine 2 mois, a engendré le décès de 9 personnes. Durant cette période, la Gendarmerie nationale a arrêté 26 pyromanes. «Les enquêtes entamées par les services de sécurité suite aux nombreux incendies enregistrés ces dernières semaines dans plusieurs wilayas du pays, ont abouti à l’arrestation de 26 pyromanes et à la saisie de 54 quintaux et 10 kg de charbon à travers 9 wilayas. Ils ont été présentés devant à la justice», a affirmé la Gendarmerie nationale dans un communiqué.

Les incendies qu’a connus l’Algérie durant la période allant du 20 juin au 13 août, ont provoqué la mort de 9 personnes selon un bilan de la Direction générale des forêts. En outre, les services de sécurité ont procédé à l’arrestation de 26 personnes accusées d’être impliquées dans des départs de feux et les ont traduites en justice peut-on lire aussi sur le communiqué de la Gendarmerie nationale.

Au cours de cette période, la gendarmerie a enregistré 131 feux de forêt à travers 36 wilayas, qui ont provoqué la mort de 9 personnes et des brûlures de troisième degré pour 17 autres.

Le bilan fait ressortir également que ces incendies ont ravagé 162 maisons, 11 656 hectares de forêts et 159 ha de terres agricoles.

En attendant la conclusion des enquêtes ouvertes pour déterminer les motivations des pyromanes, la gendarmerie a indiqué avoir saisi 54,1 quintaux de charbon de bois.

Il convient de rappeler, que le 6 août dernier, le directeur général des Forêts, Azzedine Sekrane, avait indiqué que «du 1er juin au 5 août, les services de la Direction des forêts ont recensé 1.604 incendies étendus sur une surface de 14.310 hectares dont 4.848 ha de couvert forestier, 4.656 ha de maquis et 4 .806 ha de broussailles». Selon lui, en moyenne, 24 incendies ayant endommagé 8,92 ha, ont été enregistrés par jour.

Alger: Samir Hamiche