<span style='text-decoration: underline;'>Mois de ramadhan à Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>2600 policiers mobilisés</span>

Deux mille six cents policiers sont mobilisés à partir d’aujourd’hui et pendant tout le mois de ramadhan pour assurer convenablement la sécurité des personnes et des biens et protéger les infrastructures administratives , bancaires et économiques,selon un plan savamment élaboré , caractérisé par la mise en place d’un dispositif spécial sécuritaire, avec l’introduction de nouveaux mécanismes adaptés aux nouveaux comportements sociaux et mutations, a annoncé avant-hier dans l’après midi, le commissaire principal , Aliouet Mohamed , adjoint en chef de la sûreté de wilaya de Mostaganem, lors d’une conférence de presse tenue au siége de la dite institution sécuritaire.

De jour comme de nuit, la présence policière sera renforcée dans les lieux publics, les stations de bus, les marchés, les mosquées, le parc de loisirs et animalier de Kharrouba , les cités balnéaires de la Salamandre et Sidi Madjdoub , le théâtre, la maison de la culture a précisé le commissaire qui était entouré des chef de services de wilaya de la police judiciaire et de la sécurité publique.

L’animateur de la conférence de presse a dit que des patrouilles mobiles et pédestres seront déployées, de même que des policiers en civil seront introduits dans les fouilles pour bien exercer une surveillance et parer à toute éventualité. La mission de prévention sera bien menée. Tout personne suspecte ou présentant des signes de comportement malsain sera interpellée et soumise à un examen de situation. La chasse aux porteurs d’armes blanches sera menée sans relâche pour éviter la commission de faits graves (homicide et blessures). Le commissaire principal a également insisté sur le renforcement de la lutte contre le commerce informel et le changement d’activité occasionnelle durant ce mois de ramadhan. La circulation routière sera sécurisée par la présence de policiers dans les axes routiers et aux carrefours. Des motards sont mis à contribution. La lutte contre les parkings sauvages est poursuivie, et pour être bien menée, le citoyen doit s’impliquer d’avantage en dénonçant tout faux parkingueur. L’intervenant a rappelé que vingt six parkingueurs autoproclamés, en exigeant des sommes d’argent à des conducteurs pour le stationnement de leurs véhicules dans certains espaces de la ville, ont été interpellés par la police qui a établi à leur encontre des procédures judiciaires et les a présentés au parquet. Aussi l’adjoint au chef de la sûreté de wilaya a annoncé que des mesures appropriées et un dispositif spécial seront mis en place pour assurer le bon déroulement des examens de fin d’année des trois cycles scolaires. Ainsi les centres d’examens de correction et l’acheminement des sujets et copies seront bien sécurisés. Il convient de signaler que les dispositifs sécuritaires mis en place à l’occasion du mois de ramadhan et des examens scolaires de fin d’année seront placés sous le commandement du chef de la sûreté de wilaya qui suit et veille en personne au bon déroulement de ces opérations.

La saison estivale connaitra également un dispositif sécuritaire spécial pour assurer la sécurité et la quiétude des citoyens et garantir une surveillance efficace des plages et zones urbaines sous la coupe de la police par une présence policière permanente.

Pour être plus précis , indiquons que selon les propos du commissaire principal , Aliouet Mohamed, la lutte contre le marché informel et le changement d’activité occasionnelle sera menée par la police et les inspecteurs de la direction de wilaya du commerce conjointement . Rappelons que depuis quelques années, la situation sécuritaire a connu une nette amélioration, notamment durant les mois de ramadhan, grâce à l’élaboration d’une stratégie sécuritaire savamment conçue et mise pratique.

Charef. N