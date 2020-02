<span style='text-decoration: underline;'>Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>27 blessés dans un accident de la circulation à Oued Rhiou</span>

Vingt sept (27) personnes ont été blessées, dont cinq en état critique suite à un accident de la circulation survenu dimanche dans la commune de Oued Rhiou (Relizane) a-t-on appris des services de la protection civile de la wilaya.

L’accident s’est produit aux environs de 11 heures au niveau de la route nationale RN 90 au lieu dit Hattatba entre les communes de Lahlaf et Oued Rhiou suite au dérapage et renversement d’un bus de transport de voyageurs desservant la ligne Ammi Moussa-Oued Rhiou. L’accident a fait 27 blessés, dont cinq dans un état jugé grave. Ils ont tous été évacués par les agents de la protection civile vers les urgences de l’établissement hospitalier «Ahmed Francis» d’Oued Rhiou. Les services de la sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances de cet accident.

Charef.N